Kabil'de bombalı saldırı! Onlarca ölü!

AFGANİSTAN 'IN başkenti Kabil 'de bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Afgan yetkililer saldırıda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 42 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyı Taliban üstlendi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında saldırının Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan bir otobüsü hedeflediğini belirtilirken, Taliban'ın açıklamasında istihbarat elemanlarını taşıyan bir otobüsün hedef alındığı ifade edildi.

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