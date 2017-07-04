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K. Kore'den flaş hamle: Böylesi ilk kez oldu

Güney Kore ve Japonya, Pyongyang'ın ülkenin batısında yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Kuzey Kore yönetimi ise yaptığı açıklamada, ilk kez 'kıtalarası balistik füze denemesinin' gerçekleştirildiği belirtti. Kuzey Kore, Japonya ve ABD'ye yönelik 'provakasyon' niteliğindeki açıklamada denemenin başarılı sonuçlandığı ifade etti. Füzenin Kuzey Kore'den ABD kıyılarına ulaşma potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un füze denemesini yakından takip ettiğini gösteren çok sayıda fotoğraf yayınlandı

K. Kore'den flaş hamle: Böylesi ilk kez oldu

Güney Kore ve Japonya, Pyongyang'ın ülkenin batısında yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Kuzey Kore yönetimi ise yaptığı açıklamada, ilk kez 'kıtalarası balistik füze denemesinin' gerçekleştirildiği belirtti. Kuzey Kore, Japonya ve ABD'ye yönelik 'provakasyon' niteliğindeki açıklamada denemenin başarılı sonuçlandığı ifade etti. Füzenin Kuzey Kore'den ABD kıyılarına ulaşma potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un füze denemesini yakından takip ettiğini gösteren çok sayıda fotoğraf yayınlandı

04 Temmuz 2017 Salı 15:48
K. Kore'den flaş hamle: Böylesi ilk kez oldu
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KUZEY Kore, silah programını kısıtlaması için alınabilecek önlemleri bu hafta tartışacak olan G20 ülkelerinin zirve toplantısı yaklaşırken, bugün uzun menzilli bir balistik füze denemesi yaptı.

Güney Kore askeri makamları ve Japon hükümetinin açıklamalarına göre bugün fırlatılan füze 930 km mesafe kat ederek Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi olan alanda denize düştü.

Japonya savunma bakanlığı, füzenin 2,500 km. irtifayı "çok aşan" bir yükseklikten uçtuğunu bildirdi.

ABD PASİFİK KOMUTANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

ABD Pasifik komutanlığı da Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın 100 km kuzeybatısında bulunan Panghyon havaalanı yakınında karadan fırlatılan orta menzilli bir balistik  füzenin tespit edilerek 37 dakika süreyle izlendiğini açıkladı.

Güney Kore, füzenin TSİ 02.40'ta fırlatıldığını belirtti. Japonya ise Japon Denizi'ndeki, ekonomik amaçlı kullanılmayan sularına düştüğünü bildirdi.

Kuzey Kore, uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer ve balistik faaliyetlerini artırmış durumda. Seul ve Tokyo'nun açıklamalarına göre bu son füze, yaklaşık 40 dakika boyunca, 930 kilometre yol aldı.

Japonya 'provokatif' olarak değerlendirdiği denemeyi kınarken Güney Kore'nin yeni devlet başkanı Moon Jae-in ise ülkedeki güvenlik konseyi acil toplantıya çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KoreJaponyaPyongyang
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