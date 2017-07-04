Juncker sert çıktı... "Merkel olsa gelirdiniz"

"BU konuşmada sadece 30 parlamento üyesinin bulunması, parlamentonun ciddi olmadığını gösteriyor" diyen Juncker, "Avrupa Parlamentosu gülünç, çok gülünç" ifadelerini kullandı.Juncker, "Eğer Muscat yerine Merkel veya Macron olsaydı, herkes burada olurdu" diye konuştu.
MUSCAT SADECE GÜLÜMSEDİ
Söz konusu atışmalar sırasında Muscat'ın ise gülümsediği görüldü. Muscat parlamentoya yaptığı konuşmada ülkesindeki yönetim, göç ve Brexit konularına değindi. Birliğin en küçük ülkesi olan Malta'nın nüfusu 400 bin civarında.
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