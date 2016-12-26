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Jennifer Lawrence'dan olay yaratan itiraf!

Dünyaca ünlü aktris Jennifer Lawrence, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir talk show programında şaşkına çeviren bir itirafta bulundu

Jennifer Lawrence'dan olay yaratan itiraf!
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JENNİFER Lawrence, 'The Late Late Show' adlı programda, aile fotoğrafının arkasında yatan gerçeği açıkladı.
Ünlü oyuncu, "Aslına bakılırsa bu fotoğrafta işiyorum, ama annemin dünyadan haberi yok. İşemeye gittiğim sırada arkadaşım bu fotoğrafı çekti. Çünkü o ne yaptığımı biliyordu ve annemi bu olayın dışında bırakmaya karar verdik" dedi.
OIscar ödüllü ABD'li aktris, erkekler için herhangi bir yerde işemenin ne kadar kolay olduğunu bilmenin çok can sıkıcı olduğunu düşündüğünü belirtmeyi de ihmal etmedi.
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Etiketler; #Jennifer Lawrence #The Late Late Show #ABD
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