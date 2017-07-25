İzinci, Trafik kazasında yaralandı

İLK kaza Uşak Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Yurtdışından giden İbrahim Atak, kavşakta özel aracıyla köyü Kaşbelen’e dönmek isterken traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile İbrahim Atak hafif yaralandı. 112 Acil yardım ekipleri İbrahim Atak’ı Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan müdahale sonrası İbrahim Atak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İkinci kaza birkaç saat sonra Eşme ilçesinde meydana geldi. Eşme girişinde bulunan eski tavuk kesimhanesi önünde iki kamyon çarpıştı. Nuri Karaca’nın yönetimindeki kamyona arkadan çarpan kamyon sürücüsü Ömer İpek yaralanırken, araçta bulunan yolcu Ali Koç öldü.