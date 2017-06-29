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İtfaiye aracındaki görüntüler ülkeyi karıştırdı! Çıplak sarışın kadın...

İtfaiye aracındaki üstsüz sarışın kadın fotoğrafı İngiltere'nin Manchester kentini karıştırdı. Kentteki itfaiyeciler fotoğraftaki kadınla birlikte olan itfaiyecinin kimliğini bulmaya çalışıyor

İtfaiye aracındaki görüntüler ülkeyi karıştırdı! Çıplak sarışın kadın...

İtfaiye aracındaki üstsüz sarışın kadın fotoğrafı İngiltere'nin Manchester kentini karıştırdı. Kentteki itfaiyeciler fotoğraftaki kadınla birlikte olan itfaiyecinin kimliğini bulmaya çalışıyor

29 Haziran 2017 Perşembe 11:45
İtfaiye aracındaki görüntüler ülkeyi karıştırdı! Çıplak sarışın kadın...
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BİR swinger sitesinde itfaiye aracında çekilen aracın camına yapışmış halde çıplak sarışın kadın fotoğrafını gören yetkililer, söz konusu fotoğraftaki gizemli adamın kim olduğunu bulmaya çalışıyor.

Adamın kimliği ortaya çıktığı zaman kovulacak. Söz konusu itfaiyecinin bir yangın söndürme aracı içinde bir kadınlar birlikteyken çekilen görüntüsünü 'swinger' sitesinde kendine başka partnerler bulmak için paylaştığı belirtiliyor.  

Manchester İtfaiye ve Kurtarma departmanı yetkilileri paylaşılan fotoğrafın meslek hayatlarında karşılaştıkları en utanç verici durum olduğunu açıkladı.

Söz konusu fotoğrafın çekildiği sırada çıplak sarışın kadının bahsi geçen itfaiyeciyle ilişkiye girmekte olduüu ya da olayı fotoğrafşayan kişinin itfaiyecinin kendisi olduğu tahmin ediliyor. 

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SwingerİtfaiyeItfaiyeciçıplak Kadın
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