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İtalyan'ın en çok aranan mafya babası Uruguay'da yakalandı

İtalya'nın en çok aranan mafya babası Rocco Morabito Uruguay'da tutuklandı

İtalyan'ın en çok aranan mafya babası Uruguay'da yakalandı

İtalya'nın en çok aranan mafya babası Rocco Morabito Uruguay'da tutuklandı

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:38
İtalyan'ın en çok aranan mafya babası Uruguay'da yakalandı
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URUGUAY İçişleri Bakanlığı, 1994'ten bu yana uyuşturucu kaçakçılığı ve mafya faaliyetleri nedeniyle aranan Morabito'nun, başkent Montevideo'daki bir otelde yakalandığını açıkladı.

11 yıldır sahil beldesi Punta del Este'de yaşayan Morabito'nun, kızını kendi soyadıyla okula kaydettirdikten sonra fark edildiği belirtildi.

Soruşturmanın altı aydır sürdüğünü belirten Uruguay polisi, Morabito'nun sahte Brezilya pasaportu kullanarak Uruguay'da yaşadığını açıkladı.

Morabito ve eşini tutuklayan polis, Morabito'ya ait bir tabanca, 13 cep telefonu, 12 banka kartı, iki araba, bir Portekiz pasaportu, mücevherler ve çek defterleri ele geçirdi.

Yetkililer, Morabito'nun Uruguay'da sahte kimlik kullandığı gerekçesiyle tutuklanacağını ifade etti.

Arananlar listesinde ilk sıradaydı

1993'te Brezilya'dan yüzlerce kilo kokain getirmeye çalıştığı iddia edilen Rocco Morabito, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yapan bir suç örgütüne ait olmakla suçlanıyor ve 1994'ten beri aranıyordu.

Morabito, İtalyan İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin başında yer alıyordu.

Rocco Morabito, Güney Amerika'dan İtalya'nın moda başkenti Milano'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapması nedeniyle "Milano Kokain Kralı" olarak biliniyordu.

1994'te cezaevinden firar eden Morabito, o tarihten bu yana kaçaktı.

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Anahtar Kelimeler:
Rocco MorabitoMafya Babası
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