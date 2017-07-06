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İtalya’dan sınır tepkisi

İtalya, Avusturya’nın Roma Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

İtalya’dan sınır tepkisi

İtalya, Avusturya’nın Roma Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:24
İtalya’dan sınır tepkisi
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İTALYA, kuzey komşusu Avusturya’nın, olası mülteci geçişlerine karşı sınırına takviye ordu birlikleri göndereceği haberleri üzerine Avusturya’nın Roma Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Avusturya hükümetinin, Brennero Sınır Kapısı’na takviye ordu birlikleri gönderileceği açıklamalarını takiben, Bakanlık Genel Sekreteri Büyükelçi Elisabetta Belloni, Avusturya’nın Roma Büyükelçisi Dr. Rene Pollitzer’i toplantıya çağırdı” ifadesine yer verildi. İtalya ile Avusturya, geçen yıldan bu yana farklı zamanlarda, Avusturya ve kuzeydeki Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin sık kullandığı Brennero (Brenner) geçiş güzergahına yönelik benzer önlemler nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Avusturya’nın Kronen gazetesine konuşan Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil, İtalya’dan topraklarına yönelik sığınmacı hareketlerine karşı sınıra asker konuşlandıracaklarını açıklamıştı. Plan kapsamında Brennero Kapısı’na 4 adet Pandur tipi zırhlı araç ve 750 asker gönderileceği belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, askerlerin hafta sonuna kadar sınır kapısına yerleştirileceğini ifade etti. İtalya, Avusturya’nın aldığı sınır önlemlerinin, Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları arasında serbest dolaşıma imkan tanıyan Schengen bölgesi kurallarına aykırı olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İtalyaAvusturyaRoma BüyükelçisiDışişleri Bakanlığı
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