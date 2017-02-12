İsviçre göçmen yasasını kabul etti

İSVİÇRE'DE bugün gerçekleşen 'göçmen yasası' referandumu sonuçlandı. Halkın yüzde 59 yasanın kabul edilmesi yönünde oy kullandı.

Yürürlükte olan mevcut yasaya göre, İsviçre vatandaşlığı bulunmayan üçüncü nesil göçmenler de diğer göçmenlerle aynı prosedürleri takip etmek zorunda. Yasayla birlikte 25 bin kişinin İsviçre vatandaşlığına geçişi önemli ölçüde kolaylaşmış olacak.

Yasa, İsviçre’de doğan ve en az 5 yıl okula giden, dede ve ninesinin İsviçre’de oturumu bulunan, anne babası en az 10 yıl İsviçre’de yaşamış 25 yaşından küçük göçmenleri kapsıyor. Bu arada ülkedeki aşırı sağ partiler referandumda, kolaylaştırılmış vatandaşlık hakkına ‘Hayır’ için yoğun çaba harcarken sol partiler göçmenlerin bu hakkı elde etmesi için mücadele ediyor.

İlan panolarına, İsviçre’nin gelecek yıllarda Müslüman bir toplum haline döneceği yönünde afişler asan popülist partiler, burka giymiş kadın fotoğrafı kullanarak, ‘Kontrolsüz vatandaşlığa hayır’ sloganı ile bu yönde farklı görsellerin de bulunduğu mesajlar yayımladı.

Öte yandan son kamuoyu yoklamaları, yasaya ‘Evet’ diyeceklerin yüzde 66, ‘Hayır’ diyeceklerin ise yüzde 31 civarında olduğunu ortaya koyuyor.