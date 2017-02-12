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İsviçre göçmen yasasını kabul etti

İsviçre’de halk, bugün, üçüncü kuşak göçmenlerin İsviçre vatandaşlığına geçişini kolaylaştıracak federal yasa tasarısını oylamak için referanduma gitti. Bugün yapılan oylamada halkın yüzde 59’u tasarı lehine oy kullanırken, yüzde 41’i karşı çıktı

İsviçre göçmen yasasını kabul etti

İsviçre’de halk, bugün, üçüncü kuşak göçmenlerin İsviçre vatandaşlığına geçişini kolaylaştıracak federal yasa tasarısını oylamak için referanduma gitti. Bugün yapılan oylamada halkın yüzde 59’u tasarı lehine oy kullanırken, yüzde 41’i karşı çıktı

12 Şubat 2017 Pazar 19:12
İsviçre göçmen yasasını kabul etti
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İSVİÇRE'DE bugün gerçekleşen 'göçmen yasası' referandumu sonuçlandı. Halkın yüzde 59 yasanın kabul edilmesi yönünde oy kullandı.

Yürürlükte olan mevcut yasaya göre, İsviçre vatandaşlığı bulunmayan üçüncü nesil göçmenler de diğer göçmenlerle aynı prosedürleri takip etmek zorunda. Yasayla birlikte 25 bin kişinin İsviçre vatandaşlığına geçişi önemli ölçüde kolaylaşmış olacak.

Yasa, İsviçre’de doğan ve en az 5 yıl okula giden, dede ve ninesinin İsviçre’de oturumu bulunan, anne babası en az 10 yıl İsviçre’de yaşamış 25 yaşından küçük göçmenleri kapsıyor. Bu arada ülkedeki aşırı sağ partiler referandumda, kolaylaştırılmış vatandaşlık hakkına ‘Hayır’ için yoğun çaba harcarken sol partiler göçmenlerin bu hakkı elde etmesi için mücadele ediyor.

İlan panolarına, İsviçre’nin gelecek yıllarda Müslüman bir toplum haline döneceği yönünde afişler asan popülist partiler, burka giymiş kadın fotoğrafı kullanarak, ‘Kontrolsüz vatandaşlığa hayır’ sloganı ile bu yönde farklı görsellerin de bulunduğu mesajlar yayımladı.

Öte yandan son kamuoyu yoklamaları, yasaya ‘Evet’ diyeceklerin yüzde 66, ‘Hayır’ diyeceklerin ise yüzde 31 civarında olduğunu ortaya koyuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Göçmenlerinİsviçre Göçmen
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