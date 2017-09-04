İsviçre'den krize 'arabuluculuk' teklifi

İSVİÇRE Cumhurbaşkanı Doris Leuthard, ülkesinin Kuzey Kore krizinde bakanlar düzeyinde görüşmeleri de içeren bir arabulucu rolü oynamaya hazırlandığını söyledi.
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır bölgesinde İsviçre askerlerinin bulunduğunu belirten Leuthard, İsviçre'nin tarafsız diplomasideki uzun geçmişini hatırlattı ve Çin ile ABD'nin de sorumluluk alması gerektiğini söyledi.
Düzenlediği basın toplantısında konuşan Leuthard, "Arabulucu rolü için teklifimizi sunmaya hazırız. Şimdi masaya oturmanın zamanı. Büyük güçlerin bu konuda sorumluluğu var" ifadelerini kullandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.