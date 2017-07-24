İsrail’i Viyana’da protesto ettiler

GÖSTERİDE yapılan konuşmalarda, İsrail’in 14 Temmuz’dan itibaren Mescid-i Aksa’ya yönelik hak ihlallerinin dünya kamuoyu tarafından göz ardı edildiği belirtilerek, başta Mescid-i Aksa’da olmak üzere Müslümanlara yönelik baskı ve ihlallerin sonlandırılması istendi. Aktivist Abdurrahman Laruşi, Filistin halkına ve Mescid-i Aksa’ya destek gösterisinde bulunmak üzere toplandıklarını anlattı. Yüz yıllarca Mescid-i Aksa’nın Müslümanların kontrolünde olduğunu anımsatan Laruşi, “Müslümanların hüküm sürdüğü dönemlerde, bütün din mensupları Kudüs ve Mescid-i Aksa’da rahatlıkla dini vecibelerini yerine getirebiliyordu. Bugün yönetim başkalarının eline geçti ve sorunlar çıkmaya başladı” dedi.

‘DÜNYA BU FERYADI DUYSUN’

Abdurrahman Laruşi, uluslararası kuruluşların hiçbir şey yapmadan sadece ihlalleri seyrettiklerine dikkati çekerek, “Dünyanın gözü önünde meydana gelen bu adaletsizliğe karşı sesimizi yükseltiyor ve buradan bütün dünyanın bu feryadı duymasını istiyoruz” diye konuştu.Filistin halkı ve Mescid-i Aksa için yılmadan mücadeleye devam edeceklerini belirten Laruşi, “Mescid-i Aksa bizim dinimizin bir parçası, bizim için kutsal bir yer, kanımızın son damlasına kadar bu uğurda mücadele edeceğiz. Mescid-i Aksa’nın bize ihtiyacı yok ama bizim Mescid-i Aksa’ya ihtiyacımız var” dedi.Türkçe, Arapça ve Almanca “Filistin’e özgürlük, terörist İsrail” sloganları atılan gösteri, daha sonra sona erdi.