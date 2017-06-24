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İsrail'den şoke eden özeleştiri

İsrail ana muhalefet lideri İzak Herzog, ülkesinin "yavaş yavaş faşizme doğru kaydığını" ve "demokratik bir devlet olarak geleceğinin tehlikede olduğunu" söyledi

İsrail'den şoke eden özeleştiri

İsrail ana muhalefet lideri İzak Herzog, ülkesinin "yavaş yavaş faşizme doğru kaydığını" ve "demokratik bir devlet olarak geleceğinin tehlikede olduğunu" söyledi

24 Haziran 2017 Cumartesi 21:45
İsrail'den şoke eden özeleştiri
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İSRAİL'İN Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yakınlarında kültürel bir etkinlikte konuşan sol eğilimli Siyonist Birlik Bloğu lideri Herzog, "İsrail siyasetinin faşistleştiği bir süreci yaşıyoruz. İsrail faşist bir devlete dönüşüyor." ifadesini kullandı.
 
Herzog, "Ülkesinin kaderinden endişe duyan ve faşistleşmeyi durdurmak isteyen herkes bu trendi önlemek için büyük ve ılımlı bir bloğu desteklemeli." diyerek seçmenlerden destek istedi.
 
"İsrail demokrasisini tehdit eden faşizmden kurtarmak için rejimi değiştirmek zorundayız." diye konuşan Herzog, Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı hükümetin sanatçıları, yüksek mahkemeyi tehdit ettiğini ve gazetecileri işten kovdurduğunu savundu.
 
Herzog ayrca medya kuruluşlarının hükümet tarafından kapatıldığını ve şimdi de akademisyenlerin "tehdit edildiğini ve ağızlarını açmaktan korktuklarını" belirtti.
 
ABD'nin İsrail-Filistin barış görüşmelerini yeniden başlatma girişimlerine de değinen Herzog, "ABD'nin çabalarının başarısız olacağına dair haklı bir endişe var. Bu da İsrail'in bölgesel bir çatışmanın içine girme riskini arttırıyor." dedi.
 
İsrail-Filistin meselesinin çözümü için kendisinin alternatif bir çözüm önerisi olduğunu dile getiren Herzog, "Filistin devletinin kurulması için geçici sınırlar içerisinde bir geçiş süreci öneriyorum. Buna göre C bölgesinin bir kısmı ve Gazze Şeridi de Filistin Yönetimi'nin hakimiyetine verilecek.
 
Bu geçiş sürecinin beş ila on yıl arasında süreceğini söyleyen Herzog, bu süre zarfında "ekonomik gelişme sağlamak ve terörle mücadele etmek için harekete geçeceklerini" kaydetti.
 
Herzog, bu planın "mevcut durağanlığın yerine gerçek bir durum yaratacağı, iki halkın genç nesli için de (Filistin ve İsrailliler) umut doğuracağını" öne sürdü.

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Son Güncelleme: 24.06.2017 21:52
Anahtar Kelimeler:
Tel AvivIsrailİzak Herzog
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