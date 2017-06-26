İsrail, Suriye’yi vurdu

İSRAİL Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye’de Golan tepelerindeki Suriye rejimine ait iki topçu birliğinin bulunduğu mevzilerin ve mühimmat dolu bir kamyonun vurulduğu belirtildi. Saldırı sonucu İsrail tarafından kayıp olmadığı bildirildi.

Öte yandan, bu olay son iki gün içerinde sınır bölgesinde yaşanan ikinci olay.