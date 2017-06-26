İsrail, Suriye’yi vurdu

İSRAİL Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye’de Golan tepelerindeki Suriye rejimine ait iki topçu birliğinin bulunduğu mevzilerin ve mühimmat dolu bir kamyonun vurulduğu belirtildi. Saldırı sonucu İsrail tarafından kayıp olmadığı bildirildi.
Öte yandan, bu olay son iki gün içerinde sınır bölgesinde yaşanan ikinci olay.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.