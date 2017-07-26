Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

İsrail'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine küstah yanıt

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik sert ifadelerle dolu açıklamalar geldi

İsrail'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine küstah yanıt

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik sert ifadelerle dolu açıklamalar geldi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:22
İsrail'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine küstah yanıt
banner404

MESCİD-İ Aksa gerilimiyle ilgili gerilen Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa'ya ilişkin eleştirilerine yanıt geldi. Atılan tweette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini ‘absürt, dayanaksız ve çarpıtılmış’ diye tanımlandı.Kudüs’ün Yahudi başkenti olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada “Osmanlı İmparatopluğu günleri geçti. Geçmişin tam akine, Kudüs’teki yönetim güvenliğe, serbestliğe, ibadet özgürlüğüne ve tüm azınlıkların haklarına saygılıdır. Cam saraylarda yaşayanlar, atılan taşlara karşı dikkatli olmalı” ifadeleri kullanıldı.Erdoğan, 25 Temmuz 2017 tarihinde yapılan partisinin grup toplantısında, "İsrail yönetiminin Harem bölgesini Müslümanlara yasaklaması bardağı taşırmaktadır. Buradaki amacın güvenlik kaygısı olmadığını tamamen Müslümanların Mescid-i Aksa'dan tecrit edilmesi amacı taşıdığı herke biliyor. Eğer İsrail elindeki silahlara güvenip böyle yapıyorsa en büyük zararı kendine yapıyor demektir. Gelin birlikte tıpkı Mekke'ye Medine'ye sahip çıkar gibi hep birlikte Kudüs'e sahip çıkalım. Mecsid-i Aksa'da olan olaylar nedeniyle Sinegog ve Havralara saldırmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu dinimize göre yanlıştır, yasaklanmıştır. Aynı yanlışa aynı ile mukabelede bulunamayız. Biz farklıyız. Biz sadece Kudüs'te Müslümanların kutsallarına saygı gösterilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanIsrailTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Trans bireyler orduya alınmayacak'
'Trans bireyler orduya alınmayacak'
Parasını almak isteyen papaz, gittiği evde 3 kızın tecavüzüne uğradı
Parasını almak isteyen papaz, gittiği evde 3 kızın tecavüzüne uğradı
Rusları gören İngilizler jeti havalandırdı!
Rusları gören İngilizler jeti havalandırdı!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals