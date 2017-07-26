İsrail'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine küstah yanıt

MESCİD-İ Aksa gerilimiyle ilgili gerilen Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa'ya ilişkin eleştirilerine yanıt geldi. Atılan tweette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini ‘absürt, dayanaksız ve çarpıtılmış’ diye tanımlandı.Kudüs’ün Yahudi başkenti olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada “Osmanlı İmparatopluğu günleri geçti. Geçmişin tam akine, Kudüs’teki yönetim güvenliğe, serbestliğe, ibadet özgürlüğüne ve tüm azınlıkların haklarına saygılıdır. Cam saraylarda yaşayanlar, atılan taşlara karşı dikkatli olmalı” ifadeleri kullanıldı.Erdoğan, 25 Temmuz 2017 tarihinde yapılan partisinin grup toplantısında, "İsrail yönetiminin Harem bölgesini Müslümanlara yasaklaması bardağı taşırmaktadır. Buradaki amacın güvenlik kaygısı olmadığını tamamen Müslümanların Mescid-i Aksa'dan tecrit edilmesi amacı taşıdığı herke biliyor. Eğer İsrail elindeki silahlara güvenip böyle yapıyorsa en büyük zararı kendine yapıyor demektir. Gelin birlikte tıpkı Mekke'ye Medine'ye sahip çıkar gibi hep birlikte Kudüs'e sahip çıkalım. Mecsid-i Aksa'da olan olaylar nedeniyle Sinegog ve Havralara saldırmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu dinimize göre yanlıştır, yasaklanmıştır. Aynı yanlışa aynı ile mukabelede bulunamayız. Biz farklıyız. Biz sadece Kudüs'te Müslümanların kutsallarına saygı gösterilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.