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İsrail'den çok tepki çeken açıklama: 'Savaş yakın...'

İsrail'in dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlemesinin ardından İsrailli iki bakan, Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir saldırının uzak olmadığı mesajını verdi

İsrail'den çok tepki çeken açıklama: 'Savaş yakın...'

İsrail'in dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlemesinin ardından İsrailli iki bakan, Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir saldırının uzak olmadığı mesajını verdi

07 Şubat 2017 Salı 22:25
İsrail'den çok tepki çeken açıklama: 'Savaş yakın...'
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İSRAİL'DE yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Eğitim Bakanı ve Yahudi Evi Partisi lideri, aşırı sağcı siyasetçi Naftali Bennett, Gazze'ye yönelik bir savaşın uzak olmadığını savundu. Benett, "Bir sonraki savaş yakın. Asıl soru savaş olup olmayacağı değil ne zaman patlak vereceğidir. Hamas, hayatı inşa etme yerine savaş aletlerine yatırım yapıyor." dedi. Gazze ve Lübnan'da İsrail'in varlığına yönelik tehditlerin devam ettiğini ileri süren Benett, "İsrail sert bir şekilde karşılık vermeli. İsrail'in savaşı beraberlikle sona erdirmesi değil zafer kazanması gerekir." diye konuştu. Haberde, Bennett'in açıklamayı nerede ve kime yaptığı konusunda bilgi verilmedi. 

İsrail ordu radyosuna açıklama yapan İsrail İskan Bakanı Yoav Galant da "Gelecek ilkbaharda Hamas ile savaşa hazır olmalıyız." ifadesini kullandı. Galant, bu gibi çatışmaların ilgili tarafının, tüneller kazan ve İsraillilere saldırıları sürdürmek için roketler üreten Hamas olduğunu ileri sürdü. 

Hamas, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dünden bu yana Gazze'ye 14 saldırı düzenlediği, saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığı, çok sayıda binanın zarar gördüğü bildirilmişti. 

FRANSA VE ALMANYA'DA İSRAİL'E TEPKİ
Fransa Cumhurbaşkanı Fraçois Hollande resmi bir ziyaret için ülkede bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile birlikte yaptığı açıklamada, İsrail Parlamentosu’nun Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş toplam 4 bin konuttan müteşekkil çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini kınadı. "İsrail’in Filistin topraklarında yaptığı inşaatların hızlanmasına neden olacak bu yasa, işgal altındaki toprakların ilhak edilmesi yolunu açabilir." dedi. 
Yasanın iki devletli çözüm çabalarına zarar vereceği uyarısında bulunan Hollande, "İsrail hükümetinin bu yasayı yeniden gözden geçirmesi gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı. 

Almanya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısının İsrail parlamentosu tarafından onaylanması eleştirdi. Yapılan açıklamada, “Bu adım, Almanya’da derin bağlılıkla İsrail’in tarafında yer alan çok sayıda kişiyi hayal kırıklığı içinde bıraktı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, sadece müzakere edilmiş iki devletli çözümün kalıcı bir barış getireceği ve bunun İsrail'in çıkarına olacağı vurgulandı. 

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Anahtar Kelimeler:
IsrailGazzeçeken Açıklamaİsrailli Iki Bakan
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