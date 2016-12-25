İsrail'den BMGK'nin kararına ortak tepki

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadesine başvurulan tanık H.O, örgütle temasını ve bu süreçte şahit olduğu bazı olayları anlattı