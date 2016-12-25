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İsrail'den BMGK'nin kararına ortak tepki

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulması yönünde karar alınmasına tepki gösterdiği bildirildi

İsrail'den BMGK'nin kararına ortak tepki
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İSRAİL Cumhurbaşkanı Rivlin, yaptığı yazılı açıklamada, kararı utanç verici olarak tanımladı. 
Kararın yakın bir zamanda müzakerelere başlanması ihtimalini  azalttığını belirten Rivlin, "Kudüs, İsrail'in başkentidir ve sonsuza kadar öyle kalacaktır. Hiçbir uluslararası kurum bunu değiştiremez." ifadelerini kullandı.
 
Başbakan Netanyahu ise Hanuka Bayramı münasebetiyle yaptığı ve İsrail Kanal 2 Televizyonu'nda yayınlanan açıklamasında, "Obama yönetimi dün, İsrail'e düşmanca bir darbe gerçekleştirdi. Siyonizmin ırkçı bir hareket olarak kabul edildiği karar iptal edildiği gibi bu karar da zamanla iptal edilecek. Egemenliğimizden taviz vermeyerek bu kararı iptal ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Kararı "utanç verici" olarak tanımlayan ve uygulanmayacağını vurgulayan Netanyahu, "Biz yalnız değiliz. Amerikan Kongresinden üyelerle, cumhuriyetçilerle ve demokratlarla görüştüm, bana karara karşı çıkacaklarını teyit ettiler." dedi.
 
İsrail'in, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumlara olan desteğini durduracağına dikkati çeken Netanyahu, İsrail'e karşı özel bir düşmanlık besleyen  5 BM kurumuna 7,8 milyon dolarlık yardımın durdurulması yönünde talimat verdiğini  kaydetti. Netanyahu kurumların isimleriyle ilgili bilgi vermedi.
 
Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat da Twitter hesabından yaptığı  açıklamada, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ı, BMGK'nın kararına karşılık  ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya çağırdı.
 
Barkat, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının, Trump'ın atacağı ve  ABD'nin İsrail'in yanında olduğu mesajını verecek ilk adım olduğunu vurguladı.
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Etiketler; #israil #BMGK #Reuven Rivlin #Binyamin Netanyahu #Nir Barkat #Hanuka Bayramı
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