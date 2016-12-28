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İsrail'den ABD'ye sert tepki

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin konuşmasını eleştirerek 'büyük bir hayal kırıklığı' dedi

İsrail'den ABD'ye sert tepki
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NETANYAHU, Kerry'nin konuşmasını 'İsrail aleyhine çarpıtılmış' olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bugün yaptığı konuşmada; "Yeni yerleşimleri savunan liderler, Filistinlilerin meşru taleplerini tamamen görmezden gelen ideolojik buyruklarla hareket ediyorlar. İki devletli çözüm, kalıcı barışı sağlamanın tek yolu" ifadelerini kullanmıştı.

 
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Etiketler; #Benjamin Netanyahu #ABD Dışişleri #John Kerry #İsrail Başbakanı
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