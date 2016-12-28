İsrail'den ABD'ye sert tepki

NETANYAHU, Kerry'nin konuşmasını 'İsrail aleyhine çarpıtılmış' olarak nitelendirdi.
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bugün yaptığı konuşmada; "Yeni yerleşimleri savunan liderler, Filistinlilerin meşru taleplerini tamamen görmezden gelen ideolojik buyruklarla hareket ediyorlar. İki devletli çözüm, kalıcı barışı sağlamanın tek yolu" ifadelerini kullanmıştı.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin konuşmasını eleştirerek 'büyük bir hayal kırıklığı' dedi
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