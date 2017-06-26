İspanya’da orman yangını

HÜKÜMET yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, İspanya’nın güneyinde çıkan orman yangını nedeniyle en az bin 500 kişi evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı. İspanya’nın Endülüs ve Huelva özerk bölgelerinde meydana gelen yangının rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı belirtildi. Endülüs Özerk Bölgesi Çevre Bakanı Jose Fiscal, yangının nedeninin kundakçılık olabileceğini ifade etti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 750 kişinin geçici olarak spor merkezlerine tahliye edildiği ve bazı vatandaşların ise evlerine geri dönmesine izin verildiği bildirildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 11 uçak, 10 helikopter ve onlarca arazi aracı destek veriyor. Öte yandan, yangın nesli tükenmekte olan bir çok hayvana ev sahipliği yapan Donana Ulusal Parkını tehdit ediyor.