banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87017
ALTIN
146.858
DOLAR
3.7083
STERLIN
4.5893
EURO
3.9581
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
07 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
07 Şubat Günlük Burç Yorumu
7 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
7 Şubat 2017 Alanya -...
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
2017 ilk cemre ne zaman...

IŞİD'lilerin cesetleri sokaklarda kaldı

Musul'da öldürülen canlı bombalar iki haftadır ana yoldan kaldırılmadı, cesetlerden yayılan koku yüzlerce metreden hissediliyor. Irak ordusu, IŞİD destekçilerine mesaj vermek için cesetlerin bırakıldığını belirtiyor

IŞİD'lilerin cesetleri sokaklarda kaldı

Musul'da öldürülen canlı bombalar iki haftadır ana yoldan kaldırılmadı, cesetlerden yayılan koku yüzlerce metreden hissediliyor. Irak ordusu, IŞİD destekçilerine mesaj vermek için cesetlerin bırakıldığını belirtiyor

07 Şubat 2017 Salı 12:16
IŞİD'lilerin cesetleri sokaklarda kaldı
banner404

IRAK'IN ikinci büyük kenti Musul'da öldürülen IŞİD teröristlerinin cenazeleri sokaklarda kaldı.
Reuters haber ajansı, kentin kuzeyinde vurulan canlı bombaların iki haftadır ana yolda durduğunu aktarıyor. Cesetlerin üstünde halen patlayıcı kemeri olabilir ve muhtemel bir infilakta yakınlardaki birileri ölebilir.
Bir başka tehlike de, kokan cesetlerin bölgede yaşayanların sağlığını tehdit etmesi. Cesetlerden yayılan kötü koku yüzlerce metreden hissedilebiliyor.
Ancak Irak Ordusunun şimdilik cesetleri temizlemek gibi bir niyeti yok.
Irak ordusundan İbrahim Muhammed isimli asker, ana yoldaki terörist cesetlerinin mesaj vermek amacıyla kaldırılmadığını söylüyor. Muhammed, "Bu Iraklılara açık bir mesaj, halen IŞİD'e katılan veya destek olanlara. Bu onların kaderi olacak" diyor.
IŞİD, dün uyuyan hücrelerini harekete geçirerek kentin doğu yakasında bazı saldırılarda bulunmuştu. Terör örgütü, kısa süreli paniğe yol açan saldırılardan bir sonuç elde edemedi.
SALDIRI KISA SÜREDE BAŞLAYACAK
17 Ekim'de başlayan büyük harekatta Irak ordu birlikleriyle birlikte Peşmergeler, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinden oluşan 100 bini aşkın silahlı unsur, IŞİD'e karşı savaşıyor.
Terör örgütü Ocak ayı sonunda Musul'un doğu yakasını tamamen kaybetti, batı yakası operasyonu kısa sürede başlayacak. Ancak batı yakasındaki ilerleme Dicle Nehri'nin doğusundaki kadar kolay olmayabilir.
Birlemiş Milletler (BM) Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande, Musul'un batısında IŞİD'in rehin tuttuğu yaklaşık 700 bin sivilin büyük risk altında olduğunu söyledi.
BÜYÜK BİR GÖÇ DALGASI BEKLENİYOR
Kentin batı yakasının geri alınmasının doğuya benzemeyeceğini dile getiren Grande, mahallelerin daha dar sokaklara sahip olduğunu hatırlattı. Grande, "Batı bölgesindeki eski yerleşim merkezinde yüz binlerce insan mahsur kalabilir. Bu nedenle derin kaygılarımızın olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Zırhlı araçların dar sokaklara girmesi imkansız görünüyor, bu nedenle sokak çatışmalarında ev ev ilerlenecek.
BM, kentin batısından büyük bir göç dalgası bekliyor. Lisa Grande, "Musul'un çevresinde halihazırda 20 çadır kamp bulunuyor. Bunun yanında yeni iç göç dalgasının kontrol altına alınması için 10 kamp için daha hazırlık yapıyoruz" ifadesini kullandı. Yeni kamplar, kentin güneyinde kurulacak.
Musul operasyonunda bugüne kadar 200 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kentten kaçanların çoğu şu anda kamplarda barınıyor, bir kısmı ise doğudaki mahallelerin IŞİD'den temizlenmesiyle evlerine döndü.

banner355
Anahtar Kelimeler:
IŞİDCesetMusulIrak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis copla tecavüz etti, ortalık karıştı!
Polis copla tecavüz etti, ortalık karıştı!
PYD böyle şov yaptı 
PYD böyle şov yaptı 
Sokaklar cesetlerle doldu
Sokaklar cesetlerle doldu

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals