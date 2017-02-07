IŞİD'lilerin cesetleri sokaklarda kaldı

IRAK'IN ikinci büyük kenti Musul'da öldürülen IŞİD teröristlerinin cenazeleri sokaklarda kaldı.

Reuters haber ajansı, kentin kuzeyinde vurulan canlı bombaların iki haftadır ana yolda durduğunu aktarıyor. Cesetlerin üstünde halen patlayıcı kemeri olabilir ve muhtemel bir infilakta yakınlardaki birileri ölebilir.

Bir başka tehlike de, kokan cesetlerin bölgede yaşayanların sağlığını tehdit etmesi. Cesetlerden yayılan kötü koku yüzlerce metreden hissedilebiliyor.

Ancak Irak Ordusunun şimdilik cesetleri temizlemek gibi bir niyeti yok.

Irak ordusundan İbrahim Muhammed isimli asker, ana yoldaki terörist cesetlerinin mesaj vermek amacıyla kaldırılmadığını söylüyor. Muhammed, "Bu Iraklılara açık bir mesaj, halen IŞİD'e katılan veya destek olanlara. Bu onların kaderi olacak" diyor.

IŞİD, dün uyuyan hücrelerini harekete geçirerek kentin doğu yakasında bazı saldırılarda bulunmuştu. Terör örgütü, kısa süreli paniğe yol açan saldırılardan bir sonuç elde edemedi.

SALDIRI KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

17 Ekim'de başlayan büyük harekatta Irak ordu birlikleriyle birlikte Peşmergeler, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinden oluşan 100 bini aşkın silahlı unsur, IŞİD'e karşı savaşıyor.

Terör örgütü Ocak ayı sonunda Musul'un doğu yakasını tamamen kaybetti, batı yakası operasyonu kısa sürede başlayacak. Ancak batı yakasındaki ilerleme Dicle Nehri'nin doğusundaki kadar kolay olmayabilir.

Birlemiş Milletler (BM) Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande, Musul'un batısında IŞİD'in rehin tuttuğu yaklaşık 700 bin sivilin büyük risk altında olduğunu söyledi.

BÜYÜK BİR GÖÇ DALGASI BEKLENİYOR

Kentin batı yakasının geri alınmasının doğuya benzemeyeceğini dile getiren Grande, mahallelerin daha dar sokaklara sahip olduğunu hatırlattı. Grande, "Batı bölgesindeki eski yerleşim merkezinde yüz binlerce insan mahsur kalabilir. Bu nedenle derin kaygılarımızın olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Zırhlı araçların dar sokaklara girmesi imkansız görünüyor, bu nedenle sokak çatışmalarında ev ev ilerlenecek.

BM, kentin batısından büyük bir göç dalgası bekliyor. Lisa Grande, "Musul'un çevresinde halihazırda 20 çadır kamp bulunuyor. Bunun yanında yeni iç göç dalgasının kontrol altına alınması için 10 kamp için daha hazırlık yapıyoruz" ifadesini kullandı. Yeni kamplar, kentin güneyinde kurulacak.

Musul operasyonunda bugüne kadar 200 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kentten kaçanların çoğu şu anda kamplarda barınıyor, bir kısmı ise doğudaki mahallelerin IŞİD'den temizlenmesiyle evlerine döndü.