İşi yatağı ısıtmak! İşte dünyanın en ilginç mesleği!

UYUMAK için yatınca, soğuk bir yatağa uzanmayı kim ister? İngiltere'deki bir otel de bu eziyeti müşterileri için para kazanabileceği bir fırsata dönüştürmüş.

Müşterilerin yataklarını insan sıcaklığıyla sağlamak isteyen otel bunun için bir de görevli arayışına çıkmış. Victoria Ivachyova adlı genç kadın, müşterilerin yatağını ısıtmakla görevli, ama nasıl?

Victoria adlı Rus kadın, dünyada bir benzeri daha görülmeyen bu mesleği icra etmesinin yanı sıra, aynı zamanda dünyanın ilk insan yatak ısıtıcısı.

Genç kadın yatak ısıtıcısı hizmeti almak isteyen müşterinin yatağında bir saat boyunca yatıp yatağı ısıtıyor.

Victoria, yatağı ısıtırken müşterilerin odada olmasına izin veriliyor ama kesinlikle temas etmek yasak. Müşteriler tarafından taciz edilme ihtimaline karşın Victoria bir panik butonu taşıyor. Panik butonuna basıldığı anda görevliler odaya müdahale ediyor.

Victoria'dan bu hizmeti kadın müşteriler de almak istiyor, erkekler de. Fakat genç kadın, müşterilerinin çoğunlukla erkeklerden oluştuğunu söylüyor.

Gecede yaklaşık 297 lira kazanan Victoria, bahşişlerle birlikte ayda ortalama 7300 lira kazanç elde ediyor.