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Yeni Alanya E - Gazete

İran’dan ABD’ye ‘yaptırım’ misillemesi

ABD’nin, İran’ın füze programına katkı sunduğu gerekçesiyle bazı İranlı şirket ve kişilere yaptırım kararı almasına Tahran’dan dakikalar içinde misilleme geldi

İran’dan ABD’ye ‘yaptırım’ misillemesi

ABD’nin, İran’ın füze programına katkı sunduğu gerekçesiyle bazı İranlı şirket ve kişilere yaptırım kararı almasına Tahran’dan dakikalar içinde misilleme geldi

03 Şubat 2017 Cuma 23:18
İran’dan ABD’ye ‘yaptırım’ misillemesi
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İRAN Dışişleri Bakanlığı, “Bölgedeki terör örgütlerinin oluşumunda, desteklemesinde veya savunmasız insanların öldürülmesinde rolü olan bazı ABD’li şirket ve kişiler hakkında ‘yasal kısıtlamalar’ uygulayacağını” duyurdu.

Yaptırım kapsamına alınacak kişi ve şirketlerin isimlerinin daha sonra açıklayacağını kaydedildi.

Kararı, ABD’nin bugün aldığı yaptırım kararına karşılık aldığını belirten Dışişleri Bakanlığı, “ İran, vize kısıtlamasında olduğu gibi halkının menfaatlerini hedef alan her türlü eyleme uygun karşılık verecek” ifadelerine yer verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, bugün İran'ın balistik füze programına katkı sunduğunu öne sürdüğü 13 kişi ve 12 firma hakkında yaptırım kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDYaptırımİran
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