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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

İran'lı askerler öldürüldü: Bir Binbaşı da var

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup aralarında 1 binbaşının da bulunduğu 3 asker hayatını kaybetti

İran'lı askerler öldürüldü: Bir Binbaşı da var

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup aralarında 1 binbaşının da bulunduğu 3 asker hayatını kaybetti

25 Nisan 2017 Salı 21:47
İran'lı askerler öldürüldü: Bir Binbaşı da var
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İRAN'DAN yayın yapan "dana.ir" haber ajansına göre, Devrim Muhafızları'na mensup, binbaşı Ahmed Gulami ve rütbesi açıklanmayan Muhammed Rıza Şeybani Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybetti. 

Öte yandan "shahidnews" haber ajansı da rütbesini açıklamadığı Devrim Muhafızları askerlerinden Hamid Befende'nin Suriye'de öldürüldüğünü duyurdu.

Suriye'de 5 yıldır devam eden iç savaşta Beşşar Esed yönetimine askeri destek veren İran, bu ülkedeki çatışmalarda şu ana kadar aralarında 15 generalin de bulunduğu binin üzerinde askeri personelini kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeİran Devrim Muhafızları Ordusu
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