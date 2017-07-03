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İran, IKBY'nin sınırlarını bombaladı!

İran ordusu IKBY'nin Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık Balekayeti bölgesini obüs atışlarıyla bombaladı, 1 kişi yaralandı

İran, IKBY'nin sınırlarını bombaladı!

İran ordusu IKBY'nin Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık Balekayeti bölgesini obüs atışlarıyla bombaladı, 1 kişi yaralandı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:50
İran, IKBY'nin sınırlarını bombaladı!
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İRAN ordusunun, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY)  Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık Balekayeti bölgesini obüs atışlarıyla  bombaladığı, ilk belirlemelere göre 1 sivilin yaralandığı belirtildi. 
 
Soran İlçesi Kaymakamı Kırmanç İzzet, konuya ilişkin AA muhabirine  yaptığı açıklamada, obüs atışlarıyla yapılan bombalamada Balekayeti bölgesinde 1  kadının yaralandığını ifade etti.
 
Sabahın erken saatlerinde başlayan obüs atışlarının hala yoğun şekilde  devam ettiğini kaydeden İzzet, birçok tarım arazisinin zarar gördüğünü,  yaylalarda yangın çıktığını aktardı.
 
İzzet, İran'ın sınır bölgesini bombalama gerekçesinin ne olduğuna  ilişkin soruya "İran, İran Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İ-KDP)  bağlı  Peşmergelerin orada bulunmasını gerekçe gösteriyor." yanıtını verdi.
 
İran'a muhalif İ-KDP'ye bağlı Peşmergelerin sınır üzerinde askeri  kampları yer alıyor.
 
İran, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden itibaren de Süleymaniye'nin  Keladize ilçesine akan "Küçük Zap Suyu'nu" tamamen kesmişti.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 11:45
Anahtar Kelimeler:
IKBYİran
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