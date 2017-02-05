İran'dan flaş ABD kararı!

TAHRAN yönetimi, 16-17 Şubatta İran'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası Oyunlarına ABD'li güreşçilerin katılmasına izin vereceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'de bir federal yargıcın girişimiyle Trump'ın getirdiği vize yasağının durdurulması üzerine ABD'li güreşçilere İran vizesi verileceğini açıkladı.

Tahran yönetimi, önceki gün aldığı kararla Washington yönetiminin İran vatandaşlarına uyguladığı vize kısıtlamasına misilleme olarak ABD'li güreşçilere İranda düzenlenecek müsabakalara vize vermeyeceğini bildirmişti.

Türkiyenin de katılacağı Serbest Dünya Güreş Şampiyonası Oyunları, 16-17 Şubatta İranın Kirmanşah şehrinde yapılacak.