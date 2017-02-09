İran'a S-400 hava savunma sistemi satmayı planlamıyoruz

RUSYA'NIN Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, dünyada en gelişmiş hava savunma sistemleri arasında gösterilen Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini İran'a satmayı planlamadıklarını belirtti.Sputnik'in haberine göre bir Rus ajansına konuşan elçi, Moskova'nın S-400 füze sistemini İran'a sevkiyat yapıp yapmayacağı sorusunu şöyle yanıtladı: "Geçtiğimiz yıl Rusya, İran'a yönelik S-300 füze sisteminin sevkiyatı ile ilgili yükümlülüğünü tam şekilde yerine getirdi. Fakat, S-400 füze sisteminin olası sevkiyatı ile ilgili sürekli çıkan haberler doğru değil."

