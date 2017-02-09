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İran'a S-400 hava savunma sistemi satmayı planlamıyoruz

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, İran'a S-400 füze sistemi satmayı planlamadıklarını belirtti

İran'a S-400 hava savunma sistemi satmayı planlamıyoruz

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, İran'a S-400 füze sistemi satmayı planlamadıklarını belirtti

09 Şubat 2017 Perşembe 16:08
İran'a S-400 hava savunma sistemi satmayı planlamıyoruz
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RUSYA'NIN Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, dünyada en gelişmiş hava savunma sistemleri arasında gösterilen Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini İran'a satmayı planlamadıklarını belirtti.Sputnik'in haberine göre bir Rus ajansına konuşan elçi, Moskova'nın S-400 füze sistemini İran'a sevkiyat yapıp yapmayacağı sorusunu şöyle yanıtladı: "Geçtiğimiz yıl Rusya, İran'a yönelik S-300 füze sisteminin sevkiyatı ile ilgili yükümlülüğünü tam şekilde yerine getirdi. Fakat, S-400 füze sisteminin olası sevkiyatı ile ilgili sürekli çıkan haberler doğru değil."
 

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Anahtar Kelimeler:
RusyaTahranLevan Cagaryanİran
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