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09 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
09 Şubat Günlük Burç Yorumu

Irak Hizbullahı Genel Sekreteri öldürüldü

Irak'ta Haşdi Şabi bünyesinde bulunan Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Basim El-Musevi'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü bildirildi

Irak Hizbullahı Genel Sekreteri öldürüldü

Irak'ta Haşdi Şabi bünyesinde bulunan Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Basim El-Musevi'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü bildirildi

09 Şubat 2017 Perşembe 11:44
Irak Hizbullahı Genel Sekreteri öldürüldü
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IRAK emniyetinden Binbaşı Cuma El-Hamrani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Musevi'nin aracına Basra'da kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldığını söyledi.Musevi'nin saldırı sonucu öldüğünü belirten Hamrani, beraberindeki kişinin ise ağır yaralandığını aktardı.Hamrani, saldırganların olayın ardından kaçtığını belirtirken, saldırının sorumluluğunu ise şu ana kadar üstlenen olmadı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Cuma El-HamraniIrakHaşdi şabiBasim El-Musevi
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