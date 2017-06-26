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Irak güçleri, Musul’un Eski Şehir bölgesinde ilerliyor

Irak güçleri, Musul’un Eski Şehir bölgesinde kritik öneme sahip El Faruk Mahallesi'ni ele geçirdi

Irak güçleri, Musul’un Eski Şehir bölgesinde ilerliyor

Irak güçleri, Musul’un Eski Şehir bölgesinde kritik öneme sahip El Faruk Mahallesi'ni ele geçirdi

26 Haziran 2017 Pazartesi 17:43
Irak güçleri, Musul’un Eski Şehir bölgesinde ilerliyor
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IRAK güçleri tarafından Musul’un terör örgütü DEAŞ’tan geri alınması için başlatılan operasyon sürüyor. Iraklı General Abdul Gani El Assadi, operasyonun birkaç gün içinde son bulacağını ve Irak güçlerinin DEAŞ’ın karşı saldırılarını püskürttüğünü söyledi. Assadi kentte yalnızca küçük bir kısmın kaldığını söyleyerek, "Askeri açıdan DEAŞ’ın bittiğini söylemek mümkün. Mücadele ruhlarını kaybettiler. Ya teslim olacaklar ya da ölecekler” dedi.
Musul’daki bölge DEAŞ kontrolü altında. ABD öncülüğündeki koalisyon, Irak güçlerine hava ve kara desteği sağlıyor.
Öte yandan, Irak güçleri kritik öneme sahip Musul’un Eski Şehir bölgesindeki El Faruk Mahallesi'ni ele geçirdi. 

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Anahtar Kelimeler:
IrakMusulDEAŞ
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