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İngiltere’de cinsiyet değiştirmek kolaylaşıyor

İngiltere’de cinsiyet değiştirmek isteyenler, hükümetin yeni planı çerçevesinde artık herhangi bir tıbbi teşhise veya doktor onayına gerek duymayacak

İngiltere’de cinsiyet değiştirmek kolaylaşıyor

İngiltere’de cinsiyet değiştirmek isteyenler, hükümetin yeni planı çerçevesinde artık herhangi bir tıbbi teşhise veya doktor onayına gerek duymayacak

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:57
İngiltere’de cinsiyet değiştirmek kolaylaşıyor
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BRİTANYA’NIN Kadın ve Eşitlik Bakanı Justine Greening, transseksüellerin cinsiyet değiştirme sürecinde maruz kaldıkları bürokratik işlemleri hızlandırmak istediklerini söyledi. Kadın olmak isteyen erkekler ve erkek olmak isteyen kadınlar bu plan doğrultusunda doğum sertifikalarındaki cinsiyet ibaresini de değiştirebilecek.

BAŞBAKANA MUHALEFET LİDERİ DE DESTEK VERMİŞTİ
Geçen günlerde Başbakan Theresa May, transseksüelleri ve haklarını korumak için yapmaları gereken çok şey olduğunu belirterek, yeni bir Cinsiyet Tanıma Yasası hazırlığında olduklarını ifade etmişti.
İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn de transseksüeller konusunda, kendi kimliklerini seçmelerine izin verilmesi halinde hükümete destek vereceğini kaydetti.İngiltere’de halen uygulanmakta olan yasada, resmi olarak cinsiyet değiştirmeden önce bireylerin en az iki yıl boyunca olmak istedikleri cinsiyette yaşamaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
CinsiyetİngiltereTransseksüel
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