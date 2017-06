İngiltere’de azınlık hükümeti için anlaşmaya varıldı

İNGİLTERE'DE 8 Haziran’da yapılan seçimlerde parlamentodaki çoğunluğu kaybeden Başbakan Theresa May, harekete geçti. May, Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi ile azınlık hükümeti için anlaşmaya vardı.

May, Başbakanlık konutunda Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi lideri Arlene Foster ile anlaşmanın imzalanması törenine katılacak. Anlaşmaya Muhafazakarlardan Gavin Williamson, Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi’nden Jeffrey Donaldson imza attı. Öte yandan Demokratik Birlik Partisi, Kuzey İrlanda’ya 2 yıl boyunca 1 milyar sterlin ek mali destek sağlayacaklarını açıkladı.

Böylece May, muhafazakarların 317 milletvekiline Demokratik Birlik Partisi’nden 10 milletvekili de eklemesiyle çoğunluğu sağlamış oldu.