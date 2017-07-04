İngiltere'de alarm! Peş peşe tahliye edildi

İNGİLTERE'NİN başkenti Londra'da peşpeşe yangın alarmları verildi. Önce Heathrow Havalimanı'nda yangın alarmı verilirken bölge hızla boşaltıldı. Havalimanının 3 nolu terminaline çok sayıda itfaiye ve ambulans yönlendirildi. Yapılan incelemede herhangi bir yangına rastlanmadı.
Bu olaydan dakikalar sonra Euston tren istasyonunda yangın alarmı verildi. Bu alarmın ardından tren istasyonu tahliye edildi.
Lonra'da geçen ay Grenfell Tower'da meydana gelen yangında 81 kişi hayatını kaybetmişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.