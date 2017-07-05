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İngiltere'de alarm! Havalimanı boşaltıldı

İngiltere'nin Manchester kentindeki havalimanının 3 nolu terminali şüpheli bir paket nedeniyle boşaltıldı

İngiltere'de alarm! Havalimanı boşaltıldı

İngiltere'nin Manchester kentindeki havalimanının 3 nolu terminali şüpheli bir paket nedeniyle boşaltıldı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:23
İngiltere'de alarm! Havalimanı boşaltıldı
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HAVALİMANI yönetimi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, paketin incelendiğini duyurdu. 
Manchester, Mayıs ayında bir terör saldırısına hedef olmuştu. Manchester Arena'daki konserde patlayan bombalar onlarca insanın ölümü ve yaralanmasına yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereHavalimanıManchester
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