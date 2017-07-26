İngiltere, 2040'dan itibaren dizel ve benzinli yeni araçları yasaklayacak

HÜKÜMET , hava kirliliğini sorununa çözüm bulmak için 255 milyon sterlinlik bir fon oluşturduğunu da kamuoyuna duyuracak.Bu fon ile belediyelerin ülke çapında hava kirliliği ile mücadele etmelerine yardımcı olunması hedefleniyor.İngiltere'de çevreciler daha önce hükümetin hava kirliliği ile mücadeleye yönelik planlarını AB standartlarına kıyasla yetersiz bulmuş ve konuyu yargıya taşımıştı.Ülkedeki genel azot dioksit oranını yüksek bularak çevrecilere hak veren Yüksek Mahkeme de hükümete, "temiz hava stratejisi"ni açıklaması için 31 Temmuz'a kadar süre vermişti.Hükümetin açıklayacağı önlemleri ilk etapta "ümit verici" bulan çevreciler yine de yeni strateji ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmaları gerektiğini söylüyor.

40 BİN KİŞİ 'ÖLDÜRÜYOR'

İngiltere'de hava kirliliğinin yılda yaklaşık 40 bin kişinin erken ölümüne neden olduğu düşünülüyor.Ülkede halen elektrik enerjisi ile çalışan otomobilllerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 1'in altında.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaklaşık 3 hafta önce ülkesinin, 2040 yılı itibarıyla fosil yakıtlarla çalışan tüm motorlu araçların satışını durduracağını açıklamıştı.Alman otomotiv firması BMW, elektrikli araç modeli Mini'nin 2019'dan itibaren İngiltere'de üretileceğini bildirmişti.İsveçli otomobil devi Volvo da dün, yine 2019'dan itibaren tüm yeni modelerinde bir elektrik motoru bulunacağını duyurmuştu.



