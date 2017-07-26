Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

İngiltere, 2040'dan itibaren dizel ve benzinli yeni araçları yasaklayacak

İngiltere hükümeti bugün hava kirliliği ile mücadele amacıyla 2040 yılından itibaren ülkede dizel ve benzinli yeni araçların yasaklanacağını açıklayacak

İngiltere, 2040'dan itibaren dizel ve benzinli yeni araçları yasaklayacak

İngiltere hükümeti bugün hava kirliliği ile mücadele amacıyla 2040 yılından itibaren ülkede dizel ve benzinli yeni araçların yasaklanacağını açıklayacak

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:05
İngiltere, 2040'dan itibaren dizel ve benzinli yeni araçları yasaklayacak
banner404

HÜKÜMET , hava kirliliğini sorununa çözüm bulmak için 255 milyon sterlinlik bir fon oluşturduğunu da kamuoyuna duyuracak.Bu fon ile belediyelerin ülke çapında hava kirliliği ile mücadele etmelerine yardımcı olunması hedefleniyor.İngiltere'de çevreciler daha önce hükümetin hava kirliliği ile mücadeleye yönelik planlarını AB standartlarına kıyasla yetersiz bulmuş ve konuyu yargıya taşımıştı.Ülkedeki genel azot dioksit oranını yüksek bularak çevrecilere hak veren Yüksek Mahkeme de hükümete, "temiz hava stratejisi"ni açıklaması için 31 Temmuz'a kadar süre vermişti.Hükümetin açıklayacağı önlemleri ilk etapta "ümit verici" bulan çevreciler yine de yeni strateji ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmaları gerektiğini söylüyor. 

40 BİN KİŞİ 'ÖLDÜRÜYOR'

İngiltere'de hava kirliliğinin yılda yaklaşık 40 bin kişinin erken ölümüne neden olduğu düşünülüyor.Ülkede halen elektrik enerjisi ile çalışan otomobilllerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 1'in altında.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaklaşık 3 hafta önce ülkesinin, 2040 yılı itibarıyla fosil yakıtlarla çalışan tüm motorlu araçların satışını durduracağını açıklamıştı.Alman otomotiv firması BMW, elektrikli araç modeli Mini'nin 2019'dan itibaren İngiltere'de üretileceğini bildirmişti.İsveçli otomobil devi Volvo da dün, yine 2019'dan itibaren tüm yeni modelerinde bir elektrik motoru bulunacağını duyurmuştu.

 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İngiltereDİZELÇevreDİZEL ARAÇ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Trans bireyler orduya alınmayacak'
'Trans bireyler orduya alınmayacak'
Parasını almak isteyen papaz, gittiği evde 3 kızın tecavüzüne uğradı
Parasını almak isteyen papaz, gittiği evde 3 kızın tecavüzüne uğradı
Rusları gören İngilizler jeti havalandırdı!
Rusları gören İngilizler jeti havalandırdı!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals