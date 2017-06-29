Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100618
ALTIN
141.095
DOLAR
3.5120
STERLIN
4.5411
EURO
3.9960
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
29 Haziran 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
29 Haziran Günlük Burç Yorumu
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye yol açıyor
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye...
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam...

İngiliz turistin mumu yatsıya kadar yandı

İngiltere’de yaşayan vücut geliştirmeci Leon Roberts, Türkiye’ye tatile geldikten sonra zehirlendiği gerekçesiyle seyahat firmasından ve otelden tazminat talep etti. Ancak vücut geliştirmecinin zehirlendiğini söylediği tarihlerde, Türkiye’de yemek yerken çekildiği fotoğraflar yalanını ele vermesine neden oldu

İngiliz turistin mumu yatsıya kadar yandı

İngiltere’de yaşayan vücut geliştirmeci Leon Roberts, Türkiye’ye tatile geldikten sonra zehirlendiği gerekçesiyle seyahat firmasından ve otelden tazminat talep etti. Ancak vücut geliştirmecinin zehirlendiğini söylediği tarihlerde, Türkiye’de yemek yerken çekildiği fotoğraflar yalanını ele vermesine neden oldu

29 Haziran 2017 Perşembe 08:29
İngiliz turistin mumu yatsıya kadar yandı
banner404

38 yaşındaki İngiliz adam Türkiye’deki tatilinde zehirlendiğini ve bütün tatilini hasta geçirdiğini iddia etti. Ancak Leon Roberts’in Facebook hesabına Türkiye’de yemek yerken koyduğu 79 fotoğraflık albüm adamın yakayı ele vermesine neden oldu.Roberts, tatil firmasından tazminat için iki haftalık masraflarını talep etmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Roberts'in tazminat talebini geri çektiğini yazdı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İngilizTuristTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuela'da Yüksek Mahkeme'yi bombalayan helikopter bulundu
Venezuela'da Yüksek Mahkeme'yi bombalayan helikopter bulundu
Vatikan'ı karıştıran taciz iddiası
Vatikan'ı karıştıran taciz iddiası
Sahte kapak olmuş
Sahte kapak olmuş

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals