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İnanmayacaksınız ama bu şey için 100 bin dolar ödedi!

Bir hayvanat bahçesinde kafesine bebek girdiği için öldürülen goril Harambe'ye benzediği öne sürülen bir cips 100 bin dolara satıldı

İnanmayacaksınız ama bu şey için 100 bin dolar ödedi!

Bir hayvanat bahçesinde kafesine bebek girdiği için öldürülen goril Harambe'ye benzediği öne sürülen bir cips 100 bin dolara satıldı

08 Şubat 2017 Çarşamba 12:21
İnanmayacaksınız ama bu şey için 100 bin dolar ödedi!
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ABD'NİN Cincinnati kentinde bir hayvanat baçesinde bebek, gorilin kafesine girmiş ve ardından goril vurularak öldürülmüştü. 17 yaşındaki goril Harambe'ye benzeyen bir cips E-bay'de satışa çıkarıldı.  Cips için 132 kişi teklif sundu ve sonunda 100 bin dolara satıldı. 1 adet cips için 100 bin dolar verilmesi hayretle karşılandı.

ABD'deki bir hayvanat bahçesinde, 'Harambe' ismindeki bir goril, kafesine giren çocuğun kurtarılması için güvenlik görevlileri tarafından öldürülmüştü. 17 yaşındaki goril Harambe kafese giren çocuğu 10 dakika kadar sürükledikten sonra vurulmuştu. Gorilin öldürülmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, 'Harambe için adalet' imza kampanyası adı altında kampanya başlatılmıştı.

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HarambeGorilGorile Benzeyen CipsABDDolarAmerika
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