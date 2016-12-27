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İktidar partisinden toplu istifa

İktidardaki Saenuri Partisi, 29 milletvekilinin istifasının ardından parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti

İktidar partisinden toplu istifa
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GÜNEY Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin  yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalının  ardından iktidardaki Saenuri Partisinden 29 milletvekili istifa etti.  
İktidar partisinden istifa eden 29 milletvekili, 24 Ocak'ta "Reform  için Yeni Muhafazakar Parti" adıyla yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. 
Saenuri'den ay başında ayrılan milletvekili Kim Yong-tae de yeni  kurulacak bu partiye katılacağını belirtti. 
Toplu istifanın ardından Saenuri'nin parlamentodaki sandalye sayısı  99'a indi ve iktidar partisi, 121 sandalyesi olan Demokrat Parti'nin gerisine  düştü. 
Yonhap ajansına göre, gruptan yapılan açıklamada, "Park destekçileri,  muhafazakarlığın gerçek değerlerini unutmuş ve sonuç olarak insanların güvenini  kaybetmiştir." ifadesine yer verildi.
Yeni parti, Saenuri ve Park yönetimine inancını yitirmiş muhafazakar  seçmeni kazanmayı hedefliyor. 
Güney Kore Parlamentosu, ülkede patlak veren Choi skandalının ardından  9 Aralık'ta, Devlet Başkanı Park Geun-hye hakkında soruşturma açılmasına karar  vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.
Mahkeme Park'ın aleyhine karar verirse Aralık 2017'de yapılması  planlanan seçim için yeni tarih belirlenmesi gerekecek. Yasa gereğince, genel  seçimlerin devlet başkanının istifa etmesinden veya görevden alınmasından sonraki  60 gün içinde yapılması gerekiyor.
 
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Etiketler; #İKTİDAR partisi #güney kore #Park Geun-hye
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