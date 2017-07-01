İki genç kız canlı yayında ölüme gitti

UKRAYNA 'NIN Harkov iline bağlı İzyum ilçesinde, yerel bir güzellik yarışmasında birinci olan 16 yaşındaki Sofia Magerko ile 24 yaşındaki arkadaşı Daşa Medvedeva, lüks spor otomobille hız yaparken kaza geçirdi. Ellerinde içki şişeleriyle müzik dinlerken sosyal paylaşım sitesi Instagram'da canlı yapan genç kızların öldüğü kazanın anı sosyal medyada paylaşıldı. Kaza anında otomobilden fırlayan Sofiya'nın başka bir arabanın altında kalarak, Daşa'nın ise ambulansta hayatını kaybettiği açıklandı.

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