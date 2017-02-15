İki devletli çözüme veda

ADINI vermek istemeyen bir Beyaz Saray temsilcisi, bundan böyle İsrail ile Filistinliler arasındaki olası barış anlaşmasının koşullarını önceden belirlemeyeceklerini, Amerikan hükümetinin tarafların üzerinde uzlaşacağı bir anlaşmayı destekleyeceğini vurguladı.

İki devletli çözümde ısrarlı olmayacaklarını vurgulayan ABD hükümeti temsilcisi, "Barış getirmeyecek olan iki bağımsız devletli çözüm hedefini kimse istemez" ifadesini kullandı. Temsilci, "Asıl hedef barıştır. Taraflar bu hedefe iki bağımsız devletli çözüm ile mi ulaşmak ister, yoksa başka bir çözümle mi, bu onların kararıdır" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washington'a bugün yapacağı ziyaret öncesinde gelen bu açıklama, yeni yerleşim birimlerini yapmaya devam etmek isteyen İsrail'in statükoyu koruma stratejisine ABD'nin dolaylı desteği olarak yorumlandı.

İlk Netanyahu-Trump görüşmesi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bugün Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile ilk kez biraraya gelecek. Netanyahu'nun bu buluşmada İsrail'in yeni Yahudi yerleşim birimleri oluşturmasına ABD'nin tavrını yoklamak istediği belirtiliyor.

Obama döneminde ABD ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerde soğuk dönem yaşanmıştı. Başkan Trump ise seçim kampanyaları sırasında İsrail ile ilişkileri düzeltmeyi istediğini belirtmiş, İsrail‘in yerleşim birimleri inşa etmesini de olumlu karşıladığını söylemişti. Ancak Trump kısa bir süre önce yaptığı açıklamada yeni yerleşim birimleri oluşturulmasının "barış adına iyi bir girişim olmadığı" görüşünü savunmuştu.

İran konusunda hemfikirler

Trump ile Netanyahu arasında İran konusunda da görüş birliği sergileneceği tahmin ediliyor. Trump, Obama döneminde İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı en fazla eleştiren politikacıların başında geliyordu.

