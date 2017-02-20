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İki başlı bebek dünyaya geldi

Hindistan’da akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Geçtiğimiz Çarşamba günü doğum yapan 30 yaşında kadın bir bebek dünyaya getirdi. Ancak bebeğin iki kafası vardı

İki başlı bebek dünyaya geldi

Hindistan’da akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Geçtiğimiz Çarşamba günü doğum yapan 30 yaşında kadın bir bebek dünyaya getirdi. Ancak bebeğin iki kafası vardı

20 Şubat 2017 Pazartesi 11:51
İki başlı bebek dünyaya geldi
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HİNDİSTAN Haryana eyaletine bağlı Yamunanagar ilçesindeki bir hastanede geçtiğimiz çarşamba günü çift başlı bir bebek dünyaya geldi.  30 yaşındaki Nasreen ile 34 yaşındaki Naseem Mohammad’in bebekleri yalnızca birkaç saat yaşayabildi. Bebeğin yapışık ikiz değil kesinlikle tek bir bebek olduğu ancak iki adet kafası olduğu doktorlarca açıklandı. Doktorların mucizevi çocuk dediği tuhaf olay bebeğin ailesi tarafından “Tanrı’nın muhteşem bir armağanı” olarak görüldü. Çiftin bebeğin çift başlı olduğunu doğumdan bir gün önce öğrendikleri belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanYamunanagarNaseem Mohammad
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