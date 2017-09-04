IKBY'de bağımsızlık referandumunun ertelenmesi çağrısı tekrarlandı

IKBY'YE bağlı Süleymaniye şehrinde bulunan Değişim Hareketi (Goran) Genel Merkezi'nde bir araya gelen İslami Toplum Partisi (Komel) ve Goran yetkilileri, görüşmenin ardından ortak bir bildiri yayımladı.

Barzani yönetimine yapılan "bağımsızlık referandumunun ertelenmesi gerektiği" yönündeki çağrının yinelendiği bildiride, "bağımsızlık referandumuna karşı durmalarının haklı hukuki gerekçeleri olduğu" kaydedildi.

Ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

''Goran ve Komel partileri olarak, IKBY'de memur maaşlarının ödenmesi konusundaki sıkıntıların giderilmesi, halkın yaşam şartlarının iyileştirilmesi, uygulanması gereken şekilde meclisin işlevsel hale getirilmesi ve referandumun uygun bir zamana ertelenmesi konularındaki kararlılığımız devam etmektedir. Barzani yönetiminin krizi daha fazla tırmandırmamasını umut ediyoruz. İki parti, bölgedeki mevcut krizi çözmek için ciddi müzakerelerde bulunmaya hazırdır.''

IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, uzun süreden beri tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını belirtmişti.