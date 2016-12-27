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İhvan mensubu 10 kişiye tahliye kararı

Mısır yargısı, "Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı'nın boşaltılması" davasında yargılanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 10 kişinin sağlık sorunları sebebiyle tahliyesine hükmetti

İhvan mensubu 10 kişiye tahliye kararı
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YARGI kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, 739  sanığın yargılandığı Rabia Meydanı'nın boşaltılması davasında, 10 sanığa hastalık  durumundan dolayı tahliye kararı verdi.
Savcılık tarafından sanıklardan bazılarının kanser olduğu, bir  kısmının da hepatit C virüsü taşıdığını ispatlayan belgelerin bugünkü duruşmada  mahkeme heyetine sunulduğu belirtildi.
Mahkeme, aynı davadan yargılanan sanık Hasan Ali'nin kanser olduğu  gerekçesiyle 8 Ekim'de, hepatit C virüsü taşıyan Abdulkerim Hafız ve Ömer  Şaban'ın da 2 Kasım'da tahliyesine karar vermişti.
İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve Mısır'ın demokratik  seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Usame'nin de  yargılandığı davada, ilk duruşma 31 Aralık 2015'te gerçekleştirilmişti.
 
371'i firari 739 sanığın yargılandığı davada savcı, sanıkları "yol  kesmek, silahlı eylem yapmak, insanların ulaşım özgürlüğünü engellemek, kasten  adam öldürmek ve Rabia Meydanı'nı boşaltmakla sorumlu güvenlik güçlerine  direnmekle" suçlamıştı.
 
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı, 14 Ağustos  2013'te güvenlik güçleri tarafından silah zoruyla boşaltılmış, kanlı olaylarda  resmi rakamlara göre, 8'i güvenlik güçlerine mensup olmak üzere 632 kişi hayatını  kaybetmişti.
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Etiketler; #İhvan #Mısır yargısı #Rabiatul-Adeviyye Meydanı #Müslüman Kardeşler Teşkilatı
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