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İğrenç bir düğün geleneği! Nedimeye toplu taciz

Çin’de son çekilen görüntüler ülkedeki düğün gelenklerinin ne kadar tuhaf olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu kez gelinin nedimelerinden biri düğüne davetli bir grup erkek tarafından elle taciz edildi. Misafirler genç kadının vücudunun her yerine dokunuyor

İğrenç bir düğün geleneği! Nedimeye toplu taciz
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OLDUKÇA rahatsızlık verici görüntüler bir kez daha Çin’den geldi. Bir düğünde erkek davetlilerin epey eğlendiği görülüyor. Kahkahalar içinde kalabalık bir grup erkek genç kadını aralarına alıp elleriyle taciz ediyor.  Yerde uzanan kadının üstündekileri çıkarmaya çalışan adamlar kadının vücudunun her köşesine dokunuyor. Gelenekten çok toplu cinsel taciz gibi görünen olayda nedimeye adeta saldıran adamlar elbisenin içine ellerini sokup kadının göğüslerine de dokunuyorlar. Tüm bunların yaşanamsına kims eses çıkarmıyor. Hatta düğünden bir başka misafirde olan biteni cep telefonuyla kayda alıyor.  12 Aralık’ta kaydedildiği bildirilen korkunç görüntüler internete yüklendiğinden beri 1.7 milyondan fazla kez görüntülendi.
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Etiketler; #çin #Taciz
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