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İflas başvurusu yapan Air Berlin'e 150 milyon euro

Ağustos ayında iflas başvurusunda bulunan Almanya’nın ikinci büyük havayolu şirketi Air Berlin’e Alman hükümetinin vermeyi planladığı 150 milyon euro'luk krediye AB’den onay geldi

İflas başvurusu yapan Air Berlin'e 150 milyon euro

Ağustos ayında iflas başvurusunda bulunan Almanya’nın ikinci büyük havayolu şirketi Air Berlin’e Alman hükümetinin vermeyi planladığı 150 milyon euro'luk krediye AB’den onay geldi

04 Eylül 2017 Pazartesi 21:44
İflas başvurusu yapan Air Berlin'e 150 milyon euro
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DW Türkçe'nin aktardığına göre Avrupa Komisyonu, Almanya’nın yaz ortasında iflasını açıklayan Air Berlin havayolu şirketine vermeyi taahhüt ettiği 150 milyon euro'luk krediyi onayladı. 

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Almanya’nın ikinci büyük havayolu şirketi olan Air Berlin'e Alman hükümeti tarafından verilmesi planlanan 150 milyon euroluk geçici köprü kredisinin Avrupa Birliği devlet yardım kurallarına uyduğu ve bu sebepten ötürü verilmesi önünde bir engel bulunmadığı belirtildi.

İngilizce'de 'bridging loan' olarak geçen köprü kredisi, uzun süreli sermaye oluşturuluncaya kadar bir işletmeye sunulan kısa süreli kredi olarak tanımlanıyor.

Kredinin amacının önümüzdeki aylarda Air Berlin’in varlıklarını satmak için gerekli müzakereleri yürütürken hizmet vermeye devam etmesini sağlamak olduğunun ifade edildiği açıklamada, sürecin sonunda havayolu şirketinin faaliyetlerini durdurup pazardan çıkmasının beklendiği de kaydedildi.

Komisyondan yapılan açıklamada, "Bu önlem, müflis Air Berlin'in Ortak Pazar'daki rekabeti haksız yere bozmadan düzenli bir şekilde kapanmasına olanak sağlayacaktır” denildi.

PARÇA PARÇA VERİLECEK

Air Berlin'e verilecek kredi katı koşullara bağlanmış durumda. Parça parça verilecek olan krediye karşılık Air Berlin haftalık olarak likidite ihtiyacını belirtmek durumunda. Kredinin yeni kısımları ise ancak var olan bütün likidite kullanıldıktan sonra aktarılacak.

Ayrıca Alman hükümeti, Air Berlin'e verilen kredinin tamamının geri ödenmesiyle ya da şirketin mal varlıkları satılarak kontrollü iflasını sağlayacak bir plan sunmakla yükümlü olacak.

Air Berlin, 15 Ağustos’ta borsaya yaptığı açıklamada iflas başvurusunda bulunduğunu belirtmişti. Air Berlin'in son dönemde faaliyetlerine Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ana hissedar Etihad'ın yaptığı finansal katkılar sayesinde devam edebildiği belirtilirken, yüzde 29 hisse sahibi Etihad'ın söz konusu finansal desteği sürdürmeyeceğini bildirmesiyle birlikte şirketin devam edemeyeceği kaydedilmişti.

ALMAN EKONOMİ BAKANI MEMNUN

AB'nin kararından sonra açıklama yapan Alman Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, 'komisyonun hızlı ve pozitif kararını' olumlu karşıladığını söyledi.

Air Berlin'in İcra Kurulu Başkanı Thomas Winkelmann, Almanya hükümetinin 'tam vaktinde' sağladığı kredi sayesinde iflas başvurusuna rağmen havayolunun uçmaya devam edebileceğini söyledi.

Air Berlin'in iflas sürecini yönetmek üzere görevlendirilen Frank Kebekus ise AB’nin hızlı kararının şirket için yatırımcı bulmak adına olumlu bir adım olduğunu söyledi.  Kebekus, Air Berlin ile ilgilenen şirketlerin Eylül ayının ortasına kadar teklif verebileceklerini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
AİR BERLİNIflas Başvurusu
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