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İdlib'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı

Suriye'nin İdlib kentinin Dana ilçesinde bir restoranın önünde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 10 sivil öldü, 16 sivil yaralandı

İdlib'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı

Suriye'nin İdlib kentinin Dana ilçesinde bir restoranın önünde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 10 sivil öldü, 16 sivil yaralandı

24 Haziran 2017 Cumartesi 23:30
İdlib'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı
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SURİYE'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinin Dana ilçesinde  bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 10 sivil hayatını kaybetti, 16 sivil  yaralandı. 
 
Dana'daki sivil savunma yetkililerinden Halid Salih, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, İdlib'in Dana ilçe merkezinin kuzey kesiminde Beyt Karm adlı  restoranın önünde bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini söyledi.
 
Patlamada 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 16 sivilin yaralandığını  belirten Salih, ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan  yaralılarından bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.
 
Bölgedeki bazı araçlarda patlamanın ardından yangın çıktığını ve çok  sayıda araçta maddi hasar meydana geldiğini aktaran Salih, yangının sivil savunma  ile itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü dile getirdi. 
 
Ölü sayısının yükselmesinden endişe duyulduğunu vurgulayan Salih,  saldırıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.
 
Dana'da meydana gelen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlibPatlamaSuriyeDana
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