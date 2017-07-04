İdlib'de Kur'an kursuna saldırı: 7 ölü

Yusuf, "Bombalı saldırı Kur'an kursunun hemen önünde yapıldı. İlk belirlemelere göre Kur'an kursu yöneticileri ve eğitimcilerinden 7 kişi öldü, aralarında Kur'an kursunda eğitim gören çocukların da bulunduğu 16 kişi yaralandı." dedi.

İdlib sivil savunma (Beyaz Baretliler) sorumlusu Mustafa Hac Yusuf,Kuneytra beldesinde bomba yüklü bir aracın Kur'an kursu olarak kullanılan merkezin önünde infilak ettirildiğini söyledi.

SURİYE'NİN kuzeyindeki İdlib 'in Kuneytra beldesinde, bir Kur'an kursunun önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

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