İçişleri bakanı bu kez telefonda söyledi

Alman şirketleriyle ilgili soruşturma iddiaları üzerine gerçekleştirilen görüşmede Bakan Soylu, Türkiye'deki hiçbir Alman şirketine soruşturma açılmadığını Alman mevkidaşına iletti. Soylu, Alman şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmasından her zaman memnuiyet duyduklarını da ifade etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu 'nun Alman mevkidaşı Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile telefon görüşmesinin yaklaşık 40 dakika sürdüğü ifade edildi.

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