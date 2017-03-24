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Hüsnü Mübarek 6 yıl sonra serbest!

Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek altı yıl sonra hapisten çıktı

Hüsnü Mübarek 6 yıl sonra serbest!

Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek altı yıl sonra hapisten çıktı

24 Mart 2017 Cuma 12:52
Hüsnü Mübarek 6 yıl sonra serbest!
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HÜSNÜ Mübarek kısa bir süre önce de "2011 yılında göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.Yurt dışına çıkış yasağı getirilen Mübarek, sağlık durumu nedeniyle nakledildiği El-Meadi Askeri Hastanesinde bulunuyor.Mısır'da 25 Ocak 2011 devrimi sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Mübarek, görevinden istifa etmişti. Bunun ardından çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alınarak, çoğu hakkında "yolsuzluk ve kamu malına zarar" gibi suçlamalarla davalar açılmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
MısırEski CumhurbaşkanıHÜSNÜ MÜBAREKHapis
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