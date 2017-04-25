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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Hristiyanlara Kudüs zulmü

Paskalya Bayramı’nda Gazze Şeridi’ndeki Hristiyanların yalnızca yüzde 10’u Kudüs’e gitti. Bunun İsrail’in giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalarından kaynaklandığı belirtildi

Hristiyanlara Kudüs zulmü

Paskalya Bayramı’nda Gazze Şeridi’ndeki Hristiyanların yalnızca yüzde 10’u Kudüs’e gitti. Bunun İsrail’in giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalarından kaynaklandığı belirtildi

25 Nisan 2017 Salı 14:59
Hristiyanlara Kudüs zulmü
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GAZZE Şeridi Rum Ortodoks Kilisesi Dini İlişkiler Dairesi Başkanı Jabar el Jalda "Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanların sayısı her geçen güz azalıyor. Zor siyasi, ekonomik ve insani koşullar nedeniyle Hristiyanlar için Filistin'de yaşamak güç. Bazıları da yurtdışında yaşamayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı. 
‘HRİSTİYAN VE MÜSLÜMANLAR BARIŞ İÇİNDE YAŞIYOR' 
Filistin'de Hristiyanlara yönelik hiçbir baskı olmadığını belirten Jalda "Hristiyanlar, Müslüman kardeşleriyle tamamen barış ve uyum içinde yaşıyor. Nitekim hepsi Filistinli" dedi.
‘İSRAİL'İN KISITLAMALARI KUDÜS'E GEÇİŞİ ENGELLİYOR' 
Gazze Şeridi'nin farklı dinlerin kardeşçe yaşama örneklerinin görülebileceğini belirten Kilise Mahkemesi Müdürü İmad el Jalda, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanların giriş çıkışına yönelik uyguladığı sıkı kısıtlamalar nedeniyle Paskalya'da yalnızca bölgedeki Hristiyanların yüzde 10'u Kudüs'e gidebildi. İsrail, ailelerin bütün olarak geçişine izin vermiyor" dedi. 
Gazze Şeridi Rum Ortodoks Kilisesi verilerine göre bölgede yalnızca 1100 Hristiyan yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Paskalya BayramıKudüsHristiyanGazze Şeridi
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