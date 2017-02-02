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“Hoşunuza gitse de gitmese de bu benim”

İngiltere’de 19 yaşındaki gencin büyükannesinin evinde korkunç bir yangın çıktı. Evi küle çeviren o yangında talihsiz gencin cildinde yüzde 90 seviyesinde yanıklar oluştu. Doktorlar gencin hayatta kalma ihtimalinin çok az olduğunu söyleseler de imkansız gibi görünen şey gerçek oldu

“Hoşunuza gitse de gitmese de bu benim”

İngiltere’de 19 yaşındaki gencin büyükannesinin evinde korkunç bir yangın çıktı. Evi küle çeviren o yangında talihsiz gencin cildinde yüzde 90 seviyesinde yanıklar oluştu. Doktorlar gencin hayatta kalma ihtimalinin çok az olduğunu söyleseler de imkansız gibi görünen şey gerçek oldu

02 Şubat 2017 Perşembe 17:15
“Hoşunuza gitse de gitmese de bu benim”
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TROY MacKinlay büyükannesinin odasında bir mum sebebiyle yangın çıktığı sırada evin üst katındaydı.  Evi küle çeviren korkunç yangından sağ kurtarılan Troy için doktorlar yaşama ihtimali pek fazla vermedi. Yüzde beşten daha az bir şansı olduğunu savunan doktorların bu tespitlerinin sebebi ise gencin cildinin yüzde 90 oranında yanmış olmasıydı. Newcastle’s Royal Victoria hastanesinin doktorları gencin vücudundaki yanıklar için gördükleri en kötü durumdaki hastalardan biri olduğunu söylediler. Ancak bir mucize gerçekleşti, 19 yaşındaki Troy hayata tutundu. Üstelik gerçek bir cesaret örneği gösterdi ve ablasından fotoğrafını çekip sosyal medyada onun için paylaşılmasını istedi. Fotoğrafta bir de “Bu benim… Eğer hoşanmadıysanız da olan bu” yazdı. Troy Facebook hesabından bu fotoğrafı paylaşır paylaşmaz binlerce onu destekleyen ve takdir eden mesaj aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Troy MacKinlayYanık
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