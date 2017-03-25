Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

Hollande: İngiltere bunun bedelini ödemeli

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "İngiltere'nin,  AB üyeliğinden çıkışının bedelini zorunlu olarak ödemesi gerekir." dedi

Hollande: İngiltere bunun bedelini ödemeli

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "İngiltere'nin,  AB üyeliğinden çıkışının bedelini zorunlu olarak ödemesi gerekir." dedi

25 Mart 2017 Cumartesi 23:19
Hollande: İngiltere bunun bedelini ödemeli
banner404

AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, birliğin kurucu  anlaşması kabul edilen 1957 tarihli Roma Anlaşması’nın 60. yıl dönümü dolayısıyla  Roma’da bir araya geldi.Zirve sırasında basına değerlendirmede bulunan Hollande,  "İngiltere'nin, AB üyeliğinden çıkışının bedelini zorunlu olarak ödemesi gerekir.  Üyelikten çıkışın AB’ye hasar vermemesini güvence altına almak için gerekli olan  her şeyi yapacağız." dedi.Hollande, AB üyeliğinden çıkışı İngilizlerin istediğini hatırlatarak,  buna rağmen Fransa’nın İngiltere ile iyi ilişkileri sürdürmesi gerektiğini ifade  etti.AB projesinin, Avrupa’ya refah ve barış getirdiğini söyleyen Hollande,  ortak pazar ve para birliği ile AB’nin dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden  birine dönüştüğünü dile getirdi.Avrupa’da AB’den çıkışı savunan siyasetçilerin artması ile ilgili bir  soru üzerine Hollande, birlik sayesinde üye ülkelerin, terörle mücadele ve  sığınmacı sorununun çözümü konusunda daha etkili ve ekonomi alanında da daha  başarılı olacaklarını savundu.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Fransa Cumhurbaşkanı François HollandeİngiltereAb üyeliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bomba yüklü araçla saldırı
Bomba yüklü araçla saldırı
Şok ayrılık! Meydan okudu 
Şok ayrılık! Meydan okudu 
Korkunç kaza! Yüzlerce araç birbirine girdi
Korkunç kaza! Yüzlerce araç birbirine girdi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals