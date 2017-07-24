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Hollanda’dan bisikletle İzmir’e kadar geldi

Hollanda’dan yola çıkan ve dünyayı bisikletle dolaşacak olan 42 yaşındaki Mark Koelen, İzmir’de Ünsal ailesinin konuğu oldu. Hollanda’dan İzmir’e bisikletle gelen Koelen, amacının insanların güzelliklerini ortaya çıkarıp insanların iyi olduğunu tüm dünyaya kanıtlamak olduğunu söyledi. Koelen, sahilde balık tutup Göztepe forması da giydi

Hollanda’dan bisikletle İzmir’e kadar geldi

Hollanda’dan yola çıkan ve dünyayı bisikletle dolaşacak olan 42 yaşındaki Mark Koelen, İzmir’de Ünsal ailesinin konuğu oldu. Hollanda’dan İzmir’e bisikletle gelen Koelen, amacının insanların güzelliklerini ortaya çıkarıp insanların iyi olduğunu tüm dünyaya kanıtlamak olduğunu söyledi. Koelen, sahilde balık tutup Göztepe forması da giydi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:40
Hollanda’dan bisikletle İzmir’e kadar geldi
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TÜM dünyaya insanların ne kadar iyi olduklarını göstermek ve insanları birleştirmek için bisikletle dolaşacak olan 42 yaşındaki Mark Koelen, İzmir’e geldi. Hollanda’dan yola çıkarak Belçika, Fransa İtalya ve Yunanistan üzerinden İzmir’e gelen Koelen, Sosyal medya üzerinden tanıştığı Şafak Ünsal’ın misafiri oldu. 2 gün İzmir’de Ünsal ailesinin misafiri olacak olan Koelen, İzmir’den Konya, Malatya, Van güzergahı Üzerinden İran’a geçecek. İran’dan tekrar yola çıkacak olan Koelen, Türkistan, Kazakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Mymmar, Güneydoğu Asya, Avustralya ve Güney Amerika’dan sonra yeni bir yol haritasıyla dünya turuna devam edecek.İzmir’e geldi Göztepe forması giydi sahilde balık yakaladı İzmir’de Mustafa Kemal Sahil Bulvarında balık yakalamak için bir vatandaşın oltasını eline alan Koelen, vatandaşla samimi bir diyalog kurdu. Kısa bir süre balık yakalamaya çalışan Koelen, ardından olta sahibine teşekkür ederek misafir olacağı Ünsal ailesinin evine doğru harekete geçti. Koelen, misafir geldiği evde Ünsal ailesi tarafından dışarıda karşılandı. Eve adımını atmadan Koelen’e Göztepe forması hediye edildi. "Göz Göz Göztepe" sloganı da atan Koelen, İzmir’de geçirdiği süre zarfında sıcak karşılandığını ve sadece bir gülüşle bile insanlarla anlaşabildiğini söyledi.Hollanda’dan İzmir’e 3 bin 600 kilometre yol yapmış Hollanda’dan İzmir’e gelene kadar 3 bin 600 kilometre yol yaptığını aktaran Koelen, “Geçen sene 22 bin kilometre yol yaptım. Ama buradaki amaç kaç kilometre yol yaptığım değil. Asıl amacım tüm insanlara aslında insanların ne kadar iyi olduğunu göstermek. Dünyanın farklı yerlerinde farklı insanlarla tanışıp onları bir araya getirmek” olduğunu söyleyerek, gittiği yerlerde tanıştığı insanlara bileklik hediye ettiğini bu sayede aralarında bir bağ kurduğunu ifade etti. 

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HollandaİzmirBisiklet
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